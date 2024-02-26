В Модульбанке стали недоступны переводы в долларах и евро

«На текущий момент нет возможности отправлять и принимать переводы. Мы занимаемся поиском альтернативных решений и сообщим, когда будут новости. Напоминаем, что мы не рекомендуем держать остатки в долларах и евро в связи с санкционными рисками», — говорится в сообщении о переводах в долларах и евро.