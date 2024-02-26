В ФТС оценили выплаты в бюджет после проверок импортеров

ФТС вместе с Федеральной налоговой службой начала проверки по поводу включения в структуру таможенной стоимости начислений, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 40 Таможенного кодекса (согласно этому подпункту, таможенники могут увеличивать цену ввоза на доход, который изначально причитается продавцу). Их проводили в отношении юрлиц — импортеров со стопроцентными иностранными инвестициями, которые выводили из России деньги на основании принятых иностранными инвесторами решений о распределении дивидендов, сообщил представитель ФТС. В результате с августа 2023 года по январь 2024-го в бюджет дополнительно перечислили более 4 млрд руб. Сумму от аналогичных проверок в предыдущие годы он не уточнил.