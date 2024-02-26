В ФНС обратят внимание на должников-миллионеров

По словам эксперта Александра Ерасова, процесс мониторинга крупных долгов теперь станет более централизованным и систематизированным. Это позволит снизить влияние человеческого фактора. К тому же, по его словам, выездные налоговые проверки редко обходятся без доначислений меньше 50 млн рублей.