В ФНС обратят внимание на должников-миллионеров

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, разосланное ФНС в территориальные органы.
В него войдут как физические, так и юридические лица, уточняет газета.
Исключать из списка будут только тех, кто полностью или частично погасил долг либо получил отсрочку. Такие меры призваны улучшить контроль за эффективностью взыскания задолженностей, отмечается в письме ФНС.
По словам эксперта Александра Ерасова, процесс мониторинга крупных долгов теперь станет более централизованным и систематизированным. Это позволит снизить влияние человеческого фактора. К тому же, по его словам, выездные налоговые проверки редко обходятся без доначислений меньше 50 млн рублей.
Ужесточение контроля налоговиков можно рассматривать как сигнал плательщикам о том, что государство в курсе их долгов, отметил адвокат Игорь Апостол. А главной целью является максимизация налоговых поступлений в условиях растущего дефицита бюджета, добавил аналитик Ярослав Кабаков.