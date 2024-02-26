Умер британский финансист Ротшильд

«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», — говорится в публикации.
Джейкоб Ротшильд начинал карьеру в семейном банке в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году ныне покойная королева Елизавета II удостоила его ордена «За заслуги».
Ротшильды — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, ведущая свою историю с конца XVIII века. Носят титул баронов. С середины XIX века считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире, во Франции фамилия Ротшильд стала нарицательным обозначением богача.