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Умер британский финансист Ротшильд

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Британский финансист и бизнесмен из семьи Ротшильдов — лорд Джейкоб Ротшильд — скончался на 88-м году жизни, сообщается на странице поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, в соцсети Х.
Источник: AP 2023

«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», — говорится в публикации.

Джейкоб Ротшильд начинал карьеру в семейном банке в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году ныне покойная королева Елизавета II удостоила его ордена «За заслуги».

Ротшильды — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, ведущая свою историю с конца XVIII века. Носят титул баронов. С середины XIX века считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире, во Франции фамилия Ротшильд стала нарицательным обозначением богача.