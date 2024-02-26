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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государству акций заводов ЧЭМК

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом говорится в опубликованном сегодня, 26 февраля, решении суда. По версии надзорного органа, приватизация, проведенная в 1990-е годы, была незаконной.
Источник: РИА "Новости"

Иск был направлен 5 февраля. В рамках него Генпрокуратура добивалась истребования в пользу Российской Федерации трех предприятий ЧЭМК. Ведомство утверждает, что их приватизация была незаконной, так как для этого требовалось разрешение правительства России. Сейчас же, по версии истца, предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Руководство ЧЭМК уверяло, что за границей имеет дело с металлотрейдером, которому поставляет продукцию на экспорт.

Лаура Кеффер