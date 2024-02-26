Силуанов рассказал о глобальных сдвигах в мировой экономике

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже обогнали по потенциалу страны «большой семерки», а такая трансформация безболезненно не проходит, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
«Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера», — сказал он.
Министр напомнил, что экономист Рэй Далио, с которым он встречался в 2011 году, в своих исследованиях писал, что уже неоднократно в мире происходила смена формаций, когда страны, которые «тормозят» — уходят, на их место приходят новые, и на этом стыке всегда происходили политические обострения.
«Сейчас абсолютно такая же ситуация, действительно переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны “большой семерки”. Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию — это последствия смены парадигмы», — подчеркнул глава Минфина.
По словам Силуанова, страдают от санкций все. «Но очевидно, что наша экономика выдержала, за прошлый год она выросла на 3,6%. Растет и промышленное производство (на 3,5%), и доходы граждан (реальные располагаемые доходы на 5,4%)», — указал он.
Власти принимают меры по обеспечению технологической и финансовой независимости страны, которые уже дают результаты.