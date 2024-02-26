Силуанов рассказал о глобальных сдвигах в мировой экономике

Министр напомнил, что экономист Рэй Далио, с которым он встречался в 2011 году, в своих исследованиях писал, что уже неоднократно в мире происходила смена формаций, когда страны, которые «тормозят» — уходят, на их место приходят новые, и на этом стыке всегда происходили политические обострения.