Силуанов предупредил о симметричном ответе при изъятии российских активов

«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов РФ.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из этой истории.
«Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах — это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана», — сказал он.