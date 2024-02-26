Регионам выделят 12 млрд рублей для снижения аварийности ЖКХ

Средства пойдут на обновление инженерных сетей, ремонт котельных, очистных сооружений. «Чтобы снижалась их аварийность, а жители получали качественные услуги. Потому что чистая вода и тепло в доме — это то, что в первую очередь влияет на комфорт жизни людей», — добавил Михаил Мишустин.
Средства выделят в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года. По мнению премьера, благодаря такой поддержке регионы смогут эффективнее модернизировать коммунальные сети.
4 января из-за аварии в котельной Климовского патронного завода в Подмосковье без отопления остались 170 многоквартирных домов. После этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с докладом перед президентом Владимиром Путиным. В январе этого года из-за аварии на сетях теплоснабжения в Липецке в −28°C без отопления остались 282 многоквартирных дома.
Анастасия Ларина.