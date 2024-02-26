Переговоры и спрос в центре внимания трейдеров нефти и газа

Нефть
По итогам прошедшей недели нефть марки Brent снизилась на 2%. Котировки пока так и не смогли преодолеть уровень в $83 ввиду отсутствия явного новостного триггера. В конце недели черное золото оказалось под давлением на фоне новостей об очередных переговорах между Израилем и ХАМАС.
Буровая активность за прошедшую неделю в США по данным Baker Hughes выросла — +6 активных нефтяных ригов н/н до 503 единиц.
Средние цены на бензин в США продолжили рост: на 8,7 центов н/н до $3,26 за галлон. Однако крэк-спред за последние дни значительно упал. Общий спрос со стороны потребителей вырос на 0,7% н/н. В ближайшие недели начнется увеличение потребления нефти со стороны нефтепереработчиков США после достижения сезонного дна.
Из значимых макроданных на этой неделе трейдерам стоит ожидать выхода индексов PMI в производстве за февраль в США, КНР, Индии и Европе, а также оценки роста ВВП США за IV квартал прошлого года.
Техническая картина в нефти несмотря на локальное снижение пока остается без изменений. Уверенный пробой уровня $83 (BR-3.24) станет толчком для формирования восходящего импульса в район $87. Сценарий будет оставаться в силе, пока не пробита поддержка в районе $76,8 (BR-3.24).
Природный газ
Котировки природного газа NG за прошедшую неделю снизились на 0,3%. Сильная техническая перепроданность и риски сокращения добычи по итогам года в США затормозили недавнюю волну падения.
Отчет EIA об изменении запасов, который выйдет на этой неделе, по моим расчетам, покажет снижение в диапазоне 90−96 bcf, что будет значительно меньше исторических значений и лишь немного уменьшит текущий профицит запасов.
Прогноз погоды на ближайшую неделю предполагает потребление ниже средних уровней за последние 5 лет, однако поддержку котировкам будет оказывать температура ниже средних на Западном побережье США. Ожидаемые высокие уровни ветрогенерации в ближайшие недели снизят баланс потребления газа.
На старте текущего дня баланс спрос/потребление на природный газ в США держится значительно ниже средних значений за последние 5 лет.
Техническая картина в NG, несмотря на недавний отскок, пока без изменений: котировки вошли в диапазон, где цена будет формировать консолидацию в межсезонье после текущей волны падения. Разворот исторической сезонности окажет поддержку ценам в ближайшее время.
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