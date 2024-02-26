Переговоры и спрос в центре внимания трейдеров нефти и газа

По итогам прошедшей недели нефть марки Brent снизилась на 2%. Котировки пока так и не смогли преодолеть уровень в $83 ввиду отсутствия явного новостного триггера. В конце недели черное золото оказалось под давлением на фоне новостей об очередных переговорах между Израилем и ХАМАС.