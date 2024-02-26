Новые правила ЕС позволят проводить платежи внутри еврозоны за 10 секунд

Совет Евросоюза принял постановление, которое сделает доступными мгновенные платежи в евро для физических и юридических лиц в ЕС и странах европейской экономической зоны (ЕЭЗ), сообщила пресс-служба.
Постановление меняет директиву об окончательности расчетов (SFD). Новые правила предоставляют доступ платежным организациям (Payment Institutions, PIs) и организациям электронных денег (Electronic Money Institutions, EMIs) к трафику платежных систем. В результате, эти учреждения будут обязаны предлагать услуги отправки и получения мгновенных денежных переводов.
Операторы мгновенных платежей должны будут проверять соответствие номера международного банковского счета (International bank account number, IBAN) и имени получателя. Это должно помочь предотвращать возможные ошибки и бороться с мошенничеством до завершения транзакции.
Принятые нормы «позволят людям переводить деньги за десять секунд в любое время суток, в том числе в нерабочее, не только в пределах одной страны, но и в другое государство-член ЕС», отмечается в сообщении.
Банки как операторы стандартных переводов в евро будут обязаны предоставлять услугу мгновенных платежей в валюте ЕС. При этом комиссии не должны быть выше, чем за обычные платежи.
Новые правила вступят в силу после переходного периода, который пройдет быстрее в еврозоне и медленней в странах ЕС, которые не используют евро как основную валюту.
Как отмечается в сообщении, обновленное регулирование должно стать частью завершающей стадии создания единого рынка капитала Евросоюза. «Его цель — обеспечить поток инвестиций и сбережений во все государства-члены на благо граждан, предприятий и инвесторов», — подытожили в пресс-службе.