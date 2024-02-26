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Мосбиржа прогнозирует рост OPEX в 2024 году в 35−48%

Капитальные затраты также вырастут — до 7−12 млрд рублей, ожидает компания.
Источник: РИА "Новости"

Московская биржа прогнозирует, что операционные расходы (OPEX) в 2024 году вырастут на 35−48% по сравнению с 2023 годом, следует из материалов компании.

Одна треть из этого роста придется на разработку и IT-обслуживание, одна четвертая — на персонал, одна пятая — на рекламу и маркетинг, в основном связанный с «Финуслугами», и оставшаяся часть в одну четвертую — на другие административные расходы.

Операционные расходы в 2023 году выросли на 20%, до 28,7 млрд рублей. Как пояснила биржа, этот рост был обусловлен дополнительными начислениями резервов на выплату премий и реализацией программы долгосрочного поощрения после пересмотра системы вознаграждения, а также маркетинговыми расходами, связанными с платформой «Финуслуги».

Капитальные затраты в 2024 году составят 7−12 млрд рублей. В 2023 году они были равны всего 4 млрд рублей (прогнозный диапазон на прошлый год был 3−5 млрд рублей).