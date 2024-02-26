Минфин меньше пополнит ФНБ при низких ценах на нефть, но профинансирует расходы

При этом за январь этого года объем ФНБ сократился на 43 млрд руб., до 11,922 трлн руб., а в долларах вырос на $119 млн, до $133,526 млрд. Январские сборы нефтегазовых доходов были чуть выше декабрьских (651 млрд руб.). В сравнении с прошлогодними поступлениями (426 млрд руб.) они выросли в 1,6 раза. Сборы НДПИ сократились до 878 млрд руб. против 970 млрд руб. в декабре. Расходы на субсидию нефтепереработчикам в январе снизились до 111 млрд руб. со 151 млрд руб. в декабре, выплаты по топливному демпферу — до 147 млрд руб. с 258 млрд руб.