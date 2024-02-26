Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин меньше пополнит ФНБ при низких ценах на нефть, но профинансирует расходы

Минфин меньше пополнит Фонд национального благосостояния (ФНБ), если в этом году цены на нефть Urals будут на уровне $65 за баррель, а курс доллара будет в районе 90 ₽, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Минфин все равно профинансирует все расходы.
Источник: РИА "Новости"

«В этом году мы запланировали бюджет исходя из цены нефти в $70 и курса 90 ₽ за доллар. У нас сейчас Urals чуть выше $65, а курс такой же. Если ситуация сохранится, мы пополним ФНБ в меньших объемах, но все расходы будут профинансированы», — рассказал министр «РИА Новости».

Согласно последнему прогнозу Минэкономики, среднее значение курса доллара в 2024 году составит 90,1 ₽ Среднее значение экспортной цены на российскую нефть — $71,3 за баррель. В конце года объем ФНБ должен составить 6,7 трлн руб. Расходы прогнозируются на уровне 36,6 трлн руб., доходы — 35 трлн руб., дефицит — 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП.

При этом за январь этого года объем ФНБ сократился на 43 млрд руб., до 11,922 трлн руб., а в долларах вырос на $119 млн, до $133,526 млрд. Январские сборы нефтегазовых доходов были чуть выше декабрьских (651 млрд руб.). В сравнении с прошлогодними поступлениями (426 млрд руб.) они выросли в 1,6 раза. Сборы НДПИ сократились до 878 млрд руб. против 970 млрд руб. в декабре. Расходы на субсидию нефтепереработчикам в январе снизились до 111 млрд руб. со 151 млрд руб. в декабре, выплаты по топливному демпферу — до 147 млрд руб. с 258 млрд руб.

Анастасия Ларина