Лизинговая компания «Европлан» оценена в рамках IPO в 120−150 млрд рублей

Лизинговая компания (ЛК) «Европлан» может провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже по цене за всю ЛК в 140 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с условиями готовящегося IPO.
Один из собеседников издания знает, что актив оценен исходя из мультипликатора P/E на уровне 8−10. Авторы оценки закладывают прибыль «Европлана» по прошлому году на уровне 15 млрд рублей с учетом высокой потенциальной сезонности лизингового бизнеса в четвертом квартале (за девять месяцев ЛК заработала 10,6 млрд рублей). То есть более точный диапазон оценки составляет приблизительно 120−150 млрд рублей.
По его словам, высокая оценка по P/E обусловлена значительной долей непроцентных доходов (42% совокупной выручки), а также низким уровнем стоимости риска (CoR) — около 0,5% за последние пять лет, что значительно меньше, чем у российских публичных банков.
Как указывает он, средняя рентабельность капитала (ROE) у «Европлана» за пять лет находится на уровне выше 40%. Этот показатель, отмечает собеседник РБК, тоже лучше, чем у других финансовых компаний на бирже (например, средний ROE «Тинькофф» — 37%, а у Совкомбанка — 24%).
В феврале 2024 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что IPO запланировано на весну этого года (ранее о том, что сделка может состояться в первой половине года, писали Frank Media), а его объем может составить 10−15 млрд рублей.
«Диапазон верный. Цель — это 10 млрд руб., но емкость рынка позволяет разместить больше. Точный размер будет определен ближе к сделке, с учетом множества факторов», — рассказал источник РБК. По словам собеседника издания, IPO пройдет в формате cash-out, то есть «ЭсЭфАй» продаст в рынок часть имеющегося у него пакета.
Инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» был создан семьей российского бизнесмена Михаила Гуцериева в конце 2016 года. Сначала он объединял небанковские финансовые активы, но затем превратился в универсальный холдинг. Сейчас в него входят 100% акций ЛК «Европлан», 49% страховой компании ВСК, а также 10,4% ритейлера «М. Видео» и 11,2% нефтяной компании (НК) «Русснефть».
Кроме того, на балансе холдинга имеется 57,1% квазиказначейских акций. В понедельник, 26 февраля, стало известно, что часть из них (55% от уставного капитала) «ЭсЭфАй» хочет погасить.