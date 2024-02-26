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Лимит по программе IT-ипотеки планируется увеличить до 700 млрд рублей

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки планируется увеличить на 200 миллиардов рублей, до 700 миллиардов рублей — это позволит поддержать еще не менее 15 тысяч IT-специалистов, сообщает Минцифры РФ в своем официальном Telegram-канале.
Источник: Агентство «Москва»

«Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 миллиардов рублей — до 700 миллиардов рублей. Сейчас он составляет 500 миллиардов рублей, что уже позволяет получить эту меру поддержки 50 тысячам ИТ-специалистов. Благодаря увеличению общего лимита получится дополнительно поддержать не менее 15 тысяч айтишников», — сообщили в министерстве.

Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве также рассказали, что чаще всего IT-ипотеку берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской области, Татарстана, Краснодарского края, Новосибирской и Нижегородской областей. За время реализации этой меры поддержки было выдано 51,1 тысячи ипотечных кредитов на сумму 447 миллиарда рублей. Банки получили 167 тысяч заявок от IT-специалистов.

«В прошлом году правила программы упростили: расширили возрастные рамки и снизили необходимый уровень дохода, для сотрудников младше 35 лет требования к зарплате отменили полностью», — напомнили в Минцифры.

Ранее в феврале Минфин РФ поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался в поддержку данного решения.

Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-специалистов. Так, была запущена льготная IT-ипотека, в рамках которой можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.