Крупнейшие европейские банки обещают выплатить акционерам рекордные €120 млрд

Крупнейшие банки Европы, торгующиеся на биржах, планируют выплатить своим акционерам по итогам 2023 года суммарно €120 млрд, что на 54% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные, собранные швейцарским UBS.
Из них €74 млрд будут переведены инвесторам в виде дивидендов. Еще €47 млрд банки заплатят за выкуп собственных акций с бирж. Как отметило издание, доходность капитала европейских банков оказалась самой высокой за все время, как минимум с 2007 года. До 2020 года 50 крупнейших банков тратили на обратный выкуп акций всего несколько миллиардов евро в год. В последние три года кредитные организации начали использовать свою прибыль, которая повысилась из-за быстрого роста процентных ставок, чтобы выкупать акции по заниженным ценам.
В частности, итальянский UniCredit пообещал выплатить инвесторам €8,6 млрд — всю свою прибыль за 2023 год. Barclays сообщил, что выплатит акционерам 10 млрд фунтов стерлингов в следующие три года. Standard Chartered заявил, что намерен вернуть инвесторам $5 млрд за тот же период. О планах увеличить размер дивидендов рассказали в испанском Santander и немецком Deutsche Bank. Итальянский банк Monte dei Paschi di Siena анонсировал первые дивиденды за 13 лет.
Как отмечает FT, прибыль банков существенно выросла из-за роста процентных ставок. Сверхдоходы кредитных организаций за два года достигли €100 млрд благодаря чистому процентному доходу: разнице между ставками по депозитам и кредитам.
В 2020 году Европейский центральный банк потребовал от кредитных организации заморозить выплаты дивидендов и обратный выкуп акций. Как пишет FT, решение «запятнало репутацию сектора среди международных инвесторов».
Однако в последние несколько лет регуляторы стали более спокойно относиться к обратному выкупу акций, поскольку банки создали высокий уровень капитала. При этом аналитики предупреждают, что уровень доходности акций европейских банков начнет падать в следующем году, поскольку центральные банки снижают процентные ставки, и кредитные организации будут вынуждены искать другие источники дохода.