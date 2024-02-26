Крупнейшие европейские банки обещают выплатить акционерам рекордные €120 млрд

Из них €74 млрд будут переведены инвесторам в виде дивидендов. Еще €47 млрд банки заплатят за выкуп собственных акций с бирж. Как отметило издание, доходность капитала европейских банков оказалась самой высокой за все время, как минимум с 2007 года. До 2020 года 50 крупнейших банков тратили на обратный выкуп акций всего несколько миллиардов евро в год. В последние три года кредитные организации начали использовать свою прибыль, которая повысилась из-за быстрого роста процентных ставок, чтобы выкупать акции по заниженным ценам.