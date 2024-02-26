Чистая прибыль Мосбиржи за 2023 год выросла на 67,5%

Мосбиржа по итогам 2023 года получила 60,8 млрд чистой прибыли по МСФО, что на 67,5% больше, чем в 2022 году, следует из сообщения торговой площадки. Чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 79% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года — до 20 млрд рублей.
Скорректированная чистая прибыль за 2023 год увеличилась на 25%, до 59,7 млрд рублей. EBITDA выросла почти на 66%, до 82,2 млрд рублей. Скорректированный показатель составил 80,9 млрд рублей (рост на 26%).
Операционные доходы за 2023 год выросли на 25%, до 104,7 млрд рублей. При этом комиссионные доходы увеличились на 39%, до 52,2 млрд рублей. Процентный доход вырос на 14%, до 52,2 млрд рублей. Таким образом, доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи составила 50%.
В частности, комиссионные доходы на рынке акций выросли на 113% — практически до 7 млрд рублей. На рынке облигаций — на 68%, до 3,4 млрд рублей. Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 30% — до 7,4 млрд рублей. Комиссионный доход денежного рынка вырос на 26%, составив почти 12 млрд рублей. На срочном рынке доход от комиссий вырос на 79% — до 6,7 млрд рублей. Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 24,5% — до 9,7 млрд рублей.
Комиссионный доход от информационных услуг увеличился на 21%, до 1,3 млрд рублей, в том числе в связи с ослаблением курса рубля в течение года. От услуг финансового маркетплейса «Финуслуги»- комиссионный доход вырос более чем вдвое, до 1,8 млрд рублей. Как отмечает биржа, это произошло благодаря разработке новых функций и привлечению новых клиентов.
Комиссионные доходы от продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 34%, до 1,6 млрд рублей, за счет обновления тарифов и внедрения высокоскоростных протоколов распространения рыночных данных и доступа SIMBA ASTS и FIFO TWIME ASTS на рынке акций и валютном рынке.
Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 27% (до 731 млн рублей) на фоне восстановления активности на первичном рынке акций и облигаций.
Операционные расходы составили 28,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2022 году. Как отмечает биржа, это произошло за счет дополнительных начислений резервов на выплату премий и реализации программы долгосрочного поощрения после пересмотра системы вознаграждения, а также маркетинговых расходов, связанных с платформой «Финуслуги».
Основную часть операционных расходов составили расходы на персонал, которые за год выросли на 27%, до 15,2 млрд рублей. Как отмечает биржа, в четвертом квартале 2023 года расходы на рекламу и маркетинг выросли почти в семь раз, тоже из-за «Финуслуг». «Вознаграждения агентам в четвертом квартале выросли почти в три раза, что отражает динамику продаж страховых продуктов на платформе “Финуслуги”», — указано в пресс-релизе.
Размер собственных средств Мосбиржи по итогам 2023 года составил 139 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств. Капитальные затраты составили 4 млрд рублей, что находится в рамках прогнозного диапазона на 2023 год, составлявшего 3−5 млрд рублей. Мосбиржа в 2023 году заплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 1,2 млрд рублей.