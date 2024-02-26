Чистая прибыль Мосбиржи за 2023 год выросла на 67,5%

Основную часть операционных расходов составили расходы на персонал, которые за год выросли на 27%, до 15,2 млрд рублей. Как отмечает биржа, в четвертом квартале 2023 года расходы на рекламу и маркетинг выросли почти в семь раз, тоже из-за «Финуслуг». «Вознаграждения агентам в четвертом квартале выросли почти в три раза, что отражает динамику продаж страховых продуктов на платформе “Финуслуги”», — указано в пресс-релизе.