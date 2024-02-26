Чистая прибыль банка «Дом.PФ» за 2023 год выросла на 18%

Операционные доходы выросли на 20%, до 53,4 млрд рублей. При этом комиссионные доходы увеличились только на 1%, до 4,6 млрд рублей. Зато процентные доходы выросли на 30%, до 64,3 млрд рублей.
Портфель ипотечных кредитов банка вырос на 54%, до 490 млрд рублей. Портфель проектного финансирования увеличился на 63%, до 1 трлн рублей.
Средства физлиц на счетах в банке выросли почти вдвое, до 269 млрд рублей. Средства юрлиц увеличились на 34% — до 1,1 трлн рублей.
Банк нарастил резервы под кредитные убытки на 9%, до 12,6 млрд рублей.
Активы банка увеличились на 41%, до 2,6 трлн рублей. Чистая процентная маржа (NIM) составила 3%.