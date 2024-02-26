Банк «Авангард» оценил влияние введенных санкций США на обслуживание клиентов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона своими поступками хоронит последние крупицы надежды на нормализацию отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. По его словам, администрация в США, пытаясь «наказать» РФ, хочет отвлечь американцев от реальной ситуации в конфликте на Украине.