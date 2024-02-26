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Банк «Авангард» оценил влияние введенных санкций США на обслуживание клиентов

Введенные США санкции не окажут существенного влияния на обслуживание клиентов банка «Авангард», сообщили «Известиям» в кредитной организации 26 февраля.
Источник: Freepik

Отмечается, что сложившаяся ситуация существенного влияния на обслуживание клиентов не окажет.

«Банк “Авангард” уже более года не проводит платежи в долларах из-за закрытия долларовых корсчетов и значительно снизил объем платежей в других валютах», — уточнили там.

Ранее, 23 февраля, в Соединенных Штатах Америки объявили о масштабных антироссийских санкциях по линии министерства торговли, минфина и Госдепа. Ограничения касаются свыше 500 российских юридических и физических лиц, бизнес-структур из других стран. В список финансового ведомства попали банки в РФ — СПБ Банк, Быстробанк, Морской банк, «Международный финансовый клуб», Ижкомбанк, Челиндбанк, РостФинансбанк, «Региональный кредит», Модульбанк, «Авангард».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона своими поступками хоронит последние крупицы надежды на нормализацию отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. По его словам, администрация в США, пытаясь «наказать» РФ, хочет отвлечь американцев от реальной ситуации в конфликте на Украине.

В тот же день стало известно, что Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. Политолог Павел Селезнев рассказал, что введение очередного пакета западных санкций против России имеет символический характер, и отметил бесполезность новых рестрикций.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.