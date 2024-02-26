АСВ сообщило о появлении мошеннических сайтов — двойников Киви-банка

«В настоящее время в сети Интернет появляется большое число сайтов — двойников Киви-банка и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации. Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь», — сообщили в АСВ.