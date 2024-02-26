Акции ряда российских компаний снизились после попадания под санкции США

Акции ряда компаний, подпавших на минувших выходных под санкции США, отреагировали на эту новость снижением. Так, по состоянию на 10:00 мск акции Совкомфлота упали на 8,22%, до ₽124,5, «префы» «Мечела» — на 4,65%, до ₽342,6. Котировки ПИК снизились на 2,83%, до ₽811,9. Акции «Южуралзолота» просели на 6,26%, до ₽0,7392.
О новых санкционных мерах США и Евросоюз объявили в пятницу, 23 февраля. Среди компаний, подпавших под ограничения со стороны США, — «Мечел», ПИК, ТМК, «Совкомфлот», «Южуралзолото», «НОВАТЭК-Мурманск» и другие. Санкции были введены также против СПБ Банка, который является расчетным депозитарием СПБ Биржи и который и до этого фактически находился под ограничениями.
«Эти санкции, в том числе против “Мечела”, нужно рассматривать в сочетании с возможными вторичными санкциями в отношении неамериканских финансовых организаций», — указал эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.
Между тем руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин в своем утреннем обзоре отмечал, что акции компаний, подпавших под санкции, могут выглядеть хуже рынка на торгах 26 февраля, однако негативная реакция, вероятно, будет кратковременной, как это часто случалось с предыдущими пакетами санкций.
«Просадки могут постепенно выкупаться», — спрогнозировал Карпунин.
В «Цифра Брокере» заявили, что включение в санкционный лист — это само по себе неприятное событие, но аналитики не ожидают, что принятые меры повлияют на деятельность этих компаний, учитывая тот факт, что Россия не первый год находится под санкциями.
Так, в «Цифра Брокере» напомнили, что проект НОВАТЭКа "Арктик СПГ-22 уже близок к отправке первого груза на экспорт, несмотря на санкции. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Китаем, который пришел на смену западным компаниям.
Новость дополняется.