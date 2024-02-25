В Ливии протестующие сотрудники охраны объявили о блокировке «всех нефтяных месторождений»

По его данным, это решение было принято охранниками месторождений после того, как истек 10-дневный срок, данный ими Правительству национального единства (ПНЕ) под руководством Абдель Хамида Дбейбы на выполнение выдвинутых ими требований. Протестующие требуют от ПНЕ учредить отдельную организацию, которая специализировалась бы на охране нефтяных скважин и технически бы принадлежала к ведению министерства обороны Ливии, а в административном и финансовом отношении была бы связана с ливийской Национальной нефтяной корпорацией (National Oil Corporation, NOC). В случае невыполнения всех этих требований сотрудники охраны обещали, в частности, перекрыть доступ к нефтегазовому комплексу Мелита и НПЗ Эз-Завия.