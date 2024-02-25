На плечи рубля: что будет с курсом валют на неделе с 26 февраля по 3 марта

Во второй половине февраля рубль остается под давлением против доллара, евро и юаня пятую неделю подряд.
Одновременно с этим на этой неделе заметно снизился рынок акций РФ (Индекс Мосбиржи 21 февраля показал рекордное процентное снижение с 7 сентября на рекордном с того же дня объеме торгов), который обычно выступает бенефициаром ослабления российской валюты.
Иными словами, инвесторы продают российские активы в целом.
На горизонте ближайших месяцев перспективы рубля выглядят довольно негативными: во-первых, неясны дальнейшие перспективы указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля.
Во-вторых, в этом году вероятно сокращение объема российского экспорта в денежном выражении.
В-третьих, Банк России рано или поздно должен начать снижать процентные ставки.
В ближайшие дни USDRUB, EURRUB и CNYRUB могут приступить к формированию новых — более высоких — торговых диапазонов и провести следующую неделю в коридорах 92−95, 100−103 и 12,70−13,00 соответственно.
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