На плечи рубля: что будет с курсом валют на неделе с 26 февраля по 3 марта

Одновременно с этим на этой неделе заметно снизился рынок акций РФ (Индекс Мосбиржи 21 февраля показал рекордное процентное снижение с 7 сентября на рекордном с того же дня объеме торгов), который обычно выступает бенефициаром ослабления российской валюты.