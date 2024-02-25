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На плечи рубля: что будет с курсом валют на неделе с 26 февраля по 3 марта

Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» рассказал Финансам Mail.ru, какие факторы будут скадывать курсы валют.
Константин Церазов
Экономист
Источник: Freepik

Во второй половине февраля рубль остается под давлением против доллара, евро и юаня пятую неделю подряд.

Одновременно с этим на этой неделе заметно снизился рынок акций РФ (Индекс Мосбиржи 21 февраля показал рекордное процентное снижение с 7 сентября на рекордном с того же дня объеме торгов), который обычно выступает бенефициаром ослабления российской валюты.

Иными словами, инвесторы продают российские активы в целом.

На горизонте ближайших месяцев перспективы рубля выглядят довольно негативными: во-первых, неясны дальнейшие перспективы указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля.

Во-вторых, в этом году вероятно сокращение объема российского экспорта в денежном выражении.

В-третьих, Банк России рано или поздно должен начать снижать процентные ставки.

В ближайшие дни USDRUB, EURRUB и CNYRUB могут приступить к формированию новых — более высоких — торговых диапазонов и провести следующую неделю в коридорах 92−95, 100−103 и 12,70−13,00 соответственно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​