Кому повысят пенсии с 1 апреля 2024 года?

Также выплаты увеличатся у получателей государственного пенсионного обеспечения: военнослужащих, членов их семей, а также участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей и других категорий.
После индексации средний размер социальной пенсии по старости увеличится на 938 ₽ и составит 13 455 рублей. Средние размеры выплат детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы увеличатся соответственно на 1392 и на 1403 рубля и после повышения составят 19 948 и 20 110 рублей соответственно.
Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, повысится на 1 269 рублей и составит 18 236 рублей. А выплаты по потере кормильца, назначенные семьям таких военных, увеличатся до 15 999 рублей. Всего повышение коснется более 4,1 млн человек.