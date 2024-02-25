Кому повысят пенсии с 1 апреля 2024 года?

Социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут проиндексированы на 7,5%, рассказала aif.ru директор департамента Финансового университета при Правительстве РФ Марина Мельничук. Процент индексации определен исходя из разницы величин прожиточного минимума пенсионера в 2023 и 2024 году. В этом году этот показатель составил 13 290 рублей.