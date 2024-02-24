Баффет сравнил рынок с казино в ежегодном послании акционерам Berkshire

Основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал ежегодное послание акционерам, большая часть которого на этот раз посвящена описанию подходов финансового конгломерата к инвестициям. В то же время в письме нашлось место личному — Баффет с теплотой вспоминает своего многолетнего соратника Чарли Мангера, умершего в прошлом году, а для того чтобы проиллюстрировать типичного акционера Berkshire, выбрал свою сестру Берти (Роберта Баффет — родилась в 1933 году). Миллиардер пишет такие письма каждый год начиная с 1965-го — они сопровождают годовые отчеты компании и, учитывая авторитет Баффета, привлекают внимание не только держателей акций Berkshire.