Россиянам рассказали о способах поделить имущество в гражданском браке

«С точки зрения законодательства понятия “гражданский брак” в бытовом понимании также не существует. Корректно в данном случае говорить о фактических семейных отношениях. Закон признает только зарегистрированные отношения, и совместное проживание семьи без этой регистрации к браку не приравнивается. Собственно, в этом и заключаются все проблемы, с которыми могут столкнуться сожители при разделе имущества — ведь с точки зрения закона они друг другу никто, и закон их интересы не защищает», — отметили в организации.