Россия сняла запрет на поставки: как изменятся цены на бананы в ближайшее время

На днях Россельхознадзор дал право пяти компаниям — Agzulasa Cia. LTDA, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el Oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cia. LTDA — поставлять бананы в РФ под гарантии контрольных ведомств столицы Эквадора, Кито. Ранее ввоз запретили из-за обнаружения в продукции мухи-горбатки.
Экономист Холод объяснил, к чему приведет дефицит шоколада в России.
— Конечно, определенное беспокойство по поводу дефицита было, так как основной поставщик все-таки Эквадор. Но оно было преждевременным — например, у нас есть прекрасные бананы из Индии, — рассказал экономист Александр Марчелов.
В период паники взлетели и цены — стоимость бананов выросла до 150 рублей за килограмм. Однако после такой новости есть все шансы на снижение цен до 100−120 рублей за кило.
— Старайтесь приобретать продукцию в крупных магазинах и выбирать бананы с ровной кожурой, ярким запахом — это главные маркеры качества, — добавил эксперт.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Цапликов, экономист:
— Конечно, отчасти запрет был политическим решением в ответ на заявления Эквадора о поставке советского оружия США. Страна испугалась, что может лишиться такого крупного рынка сбыта, как Россия, поэтому делегация в кратчайшие сроки решила уладить этот вопрос. Думаю, отношение к качеству теперь будет еще лучше.