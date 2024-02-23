Россия сняла запрет на поставки: как изменятся цены на бананы в ближайшее время

— Конечно, отчасти запрет был политическим решением в ответ на заявления Эквадора о поставке советского оружия США. Страна испугалась, что может лишиться такого крупного рынка сбыта, как Россия, поэтому делегация в кратчайшие сроки решила уладить этот вопрос. Думаю, отношение к качеству теперь будет еще лучше.