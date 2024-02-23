Путин поручил дать право на господдержку иностранным компаниям, переданным Росимуществу

Глава региона Олег Николаев рассказал, что один из крупнейших производителей пива — «Балтика» — не может получить господдержку, поскольку остается иностранной, хотя и передана под управление государства. Николаев попросил скорректировать нормы.
«Надо сделать обязательно», — согласился Путин и обратился к главе Минфина Антону Силуанову. «Конечно, мы примем необходимые решения, — пообещал тот, — чтобы такие компании, которые находятся под управлением России, могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями». «Надо их, безусловно, поддержать», — подчеркнул в ответ президент.
Принадлежащая датской компании Carlsberg «Балтика» вместе с активами в РФ производителя молочных продуктов Danone была передана под управление Росимущества в июле 2023 года.
Иностранные доли из недружественных стран в крупных российских компаниях, согласно указу президента, передаются под управление Росимуществом. Они не отчуждаются у собственников — Росимущество, управляя активами, не имеет права ими распоряжаться. В числе компаний, в отношении которых введена такая мера, российские активы энергетических компаний Fortum и Uniper.