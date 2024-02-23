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Путин поручил дать право на господдержку иностранным компаниям, переданным Росимуществу

ЦИВИЛЬСК /Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Иностранные компании, которые переданы под управление Росимущества, должны иметь такое же право на господдержку, как и российские. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал Минфину во время совещания по развитию Чувашии.
Источник: РИА "Новости"

Глава региона Олег Николаев рассказал, что один из крупнейших производителей пива — «Балтика» — не может получить господдержку, поскольку остается иностранной, хотя и передана под управление государства. Николаев попросил скорректировать нормы.

«Надо сделать обязательно», — согласился Путин и обратился к главе Минфина Антону Силуанову. «Конечно, мы примем необходимые решения, — пообещал тот, — чтобы такие компании, которые находятся под управлением России, могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями». «Надо их, безусловно, поддержать», — подчеркнул в ответ президент.

Принадлежащая датской компании Carlsberg «Балтика» вместе с активами в РФ производителя молочных продуктов Danone была передана под управление Росимущества в июле 2023 года.

Иностранные доли из недружественных стран в крупных российских компаниях, согласно указу президента, передаются под управление Росимуществом. Они не отчуждаются у собственников — Росимущество, управляя активами, не имеет права ими распоряжаться. В числе компаний, в отношении которых введена такая мера, российские активы энергетических компаний Fortum и Uniper.