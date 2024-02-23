Путин поручил дать право на господдержку иностранным компаниям, переданным Росимуществу

Иностранные доли из недружественных стран в крупных российских компаниях, согласно указу президента, передаются под управление Росимуществом. Они не отчуждаются у собственников — Росимущество, управляя активами, не имеет права ими распоряжаться. В числе компаний, в отношении которых введена такая мера, российские активы энергетических компаний Fortum и Uniper.