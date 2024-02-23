NRK: главу IBU Далина подозревают в совершении финансовых преступлений

«Я крайне шокирован этими совершенно необоснованными обвинениями, и я решительно опровергаю их. На данном этапе я не получал никакого официального уведомления о расследовании, но осведомлен о политически мотивированных спекуляциях. Я не сомневаюсь, что австрийское расследование установит, что я действовал правильно и честно на посту президента IBU», — сказал Далин в комментарии для NRK.