NRK: главу IBU Далина подозревают в совершении финансовых преступлений

По информации источника, Далин заключил контракт на передачу медиаправ швейцарской маркетинговой компании Infront на тех же условиях, которые фигурировали в соглашении, заключенном в период, когда IBU возглавлял норвежец Андерс Бессеберг. Сумма контракта была намного ниже рыночной стоимости медиаправ.
«Я крайне шокирован этими совершенно необоснованными обвинениями, и я решительно опровергаю их. На данном этапе я не получал никакого официального уведомления о расследовании, но осведомлен о политически мотивированных спекуляциях. Я не сомневаюсь, что австрийское расследование установит, что я действовал правильно и честно на посту президента IBU», — сказал Далин в комментарии для NRK.
«IBU не может комментировать расследование, пока оно продолжается. IBU отмечает, что президент категорически отрицает какие-либо правонарушения. На данный момент не обнаружено никаких существенных доказательств, которые могли бы подтвердить обвинения, IBU продолжит всячески сотрудничать с австрийскими властями в их расследовании», — говорится в сообщении IBU, которое приводит NRK.
Далину 69 лет, он возглавляет IBU с 2018 года, сменив на этом посту Бессеберга.
В апреле 2023 года прокуратура Норвегии официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. В апреле 2023 года адвокат норвежца Кристиан Хьорт сообщил ТАСС, что оснований для обвинений не нашлось. Приговор суда будет оглашен 12 апреля.