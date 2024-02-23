LG увеличила прибыль в России в 2023 году, несмотря на приостановку поставок

Чистая прибыль в России в 2023 году составила 3,259 млрд рублей против 376 млн рублей годом ранее. Прибыль от продаж достигла 3,2 млрд рублей, увеличившись в 2,1 раза. Выручка подразделения в 2023 году замедлила падение, снизившись в 1,3 раза, до почти 36,9 млрд рублей. В 2022 году по отношению к 2021 она падала более чем в два раза.