Иностранные инвестиции в экономику Китая в январе сократились на 11,7%

В распространенном министерством заявлении уточняется, что по сравнению с декабрем 2023 года этот показатель вырос на 20,4%. Кроме того, в январе количество новых компаний, созданных в Китае с участием зарубежного капитала, увеличилось в годовом исчислении на 74,4% и превысило 4,5 тыс.