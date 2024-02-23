Дагестан за 2023 год увеличил объем закупок сельхозтехники на 65%

«Мы в прошлом году приобрели сельхозтехники на 65% больше чем в 2022 году, благодаря, прежде всего, очень тесному сотрудничеству с “Росагролизингом”. Один из ключевых институтов развития АПК России пришел в Дагестан и сегодня более 60% техники приобретается дагестанскими аграрными производителями на лизинговой основе», — сказал Шарипов.