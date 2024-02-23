Дагестан за 2023 год увеличил объем закупок сельхозтехники на 65%

«Мы в прошлом году приобрели сельхозтехники на 65% больше чем в 2022 году, благодаря, прежде всего, очень тесному сотрудничеству с “Росагролизингом”. Один из ключевых институтов развития АПК России пришел в Дагестан и сегодня более 60% техники приобретается дагестанскими аграрными производителями на лизинговой основе», — сказал Шарипов.
По его словам, всего по итогам года аграрии приобрели сельхозтехники на 1,108 млрд рублей.
Аграрный форум «Дагагрокаспий» прошел в Дагестане 21 и 22 февраля. Его участницами стали более 100 российских и зарубежных компаний, представившие свои передовые разработки в области сельского хозяйства. На площадке форума компании представили сельхозтехнику, системы полива, оборудование для теплиц, удобрения нового поколения, средства защиты растений, семена и кормовые добавки, проекты по цифровизации, автоматизации и роботизации животноводства.