Австрийский регулятор расследует соблюдение Raiffeisen мер по борьбе с отмыванием денег

«В январе 2023 года FMA проинформировало RBI о начале административного разбирательства в связи с предполагаемым несоблюдением определенных требований законодательства к принципу “знай своего клиента” в отношении трех клиентов Raiffeisen. Операции, по которым возбуждено административное дело, были обработаны RBI в период с 2017 по 2020 год», — отмечается в опубликованном в четверг отчете RBI за 2023 год.
В австрийской банковской группе сообщили, что по версии регулятора RBI «не проявила должного рвения» при оценке имеющихся у банков — клиентов Raiffeisen собственных процедур комплексной проверки. В связи с этим в FMA полагают, что Raiffeisen Bank International «не смогла полностью выполнить свои административные обязательства в этом отношении».
«FMA не заявило, что имело место какое-либо отмывание денег или другое преступление, а также о наличии подозрений в совершении какого-либо преступного деяния или связи с ним. Административное разбирательство продолжается и может привести к наложению административных штрафов», — подчеркнули в Raiffeisen.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, расследование затрагивает «платежи с участием России».
Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG — одной из крупнейших австрийских банковских групп. Руководство RBI неоднократно заявляло, что планирует продать российский бизнес или выделить его из состава группы. При этом конкретные сроки неизвестны. Процесс сопряжен с множеством бюрократических процедур и выдачей разрешений от регуляторов.