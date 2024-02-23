Австрийский регулятор расследует соблюдение Raiffeisen мер по борьбе с отмыванием денег

«В январе 2023 года FMA проинформировало RBI о начале административного разбирательства в связи с предполагаемым несоблюдением определенных требований законодательства к принципу “знай своего клиента” в отношении трех клиентов Raiffeisen. Операции, по которым возбуждено административное дело, были обработаны RBI в период с 2017 по 2020 год», — отмечается в опубликованном в четверг отчете RBI за 2023 год.