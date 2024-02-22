Жилая аренда: пять лет роста

«Клиенты активизировались, что нехарактерно для первых месяцев года. Многие свыклись с мыслью, что привычных цен в сегменте эконом больше нет, и такие дешевые варианты, которые они видели в рекламе ранее, в первой половине 2023 года (квартиры от 25 тысяч рублей в месяц), теперь вряд ли найдутся. Наиболее доступные по цене объекты сдаются очень быстро, не успевают накапливаться, поэтому пока о восстановлении предложения речи нет, дефицит бюджетных квартир сохраняется и сейчас», — отмечает заместитель директора управления аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова.