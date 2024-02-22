«Ъ»: японская AGC продала два своих стекольных завода в России

Один из крупнейших в мире производителей стекла — японская компания AGC (Asahi Glass Co.) — продал свои российские активы петербургскому холдингу «Адамант». Речь идет о двух стекольных заводах в РФ — Борском и Клинском, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя предприятий Сергея Князева.
По его словам, сделка между европейским подразделением AGC (AGC Glass Europe) и «Адамантом» была закрыта 19 февраля. Ее сумма не раскрывается.
Борский стекольный завод, являющийся крупнейшим в РФ производителем автомобильного стекла, AGC приобрела в 1997 году. Клинский стекольный завод японская компания построила с нуля в 2004 году.
В беседе с «Ъ» Князев отметил, что в течение двух последних лет предприятия «находились в некоторой стагнации». Он положительно оценил приход нового инвестора, который представил многолетний план развития обоих заводов.