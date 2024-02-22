«Ъ»: японская AGC продала два своих стекольных завода в России

Один из крупнейших в мире производителей стекла — японская компания AGC (Asahi Glass Co.) — продал свои российские активы петербургскому холдингу «Адамант». Речь идет о двух стекольных заводах в РФ — Борском и Клинском, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя предприятий Сергея Князева.