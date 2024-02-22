Верховный суд рассмотрит иск о взимании банком комиссии за хранение валюты

А в июле 2022 года были приняты изменения в закон о банках, которые дали им право вводить комиссию за хранение средств юрлиц в иностранной валюте, в том числе по договорам, заключенным до этих поправок (валютный счет «Большевички» был открыт в 2008 году). Сбербанк в июле 2022 года ввел комиссию за хранение валюты в 0,2% от суммы, а в сентябре поднял ее до 0,5%. За июль—декабрь 2022 года со счета «Большевички» в качестве комиссии списали 7,6 млн рублей.