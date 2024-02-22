Верховный суд рассмотрит иск о взимании банком комиссии за хранение валюты

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор АО «Большевичка» со Сбербанком о законности введения комиссии за хранение на счете долларов США, написал «Коммерсант».
С 10 марта 2022 года ЦБ РФ ввел временный порядок операций с наличной валютой для российских юрлиц и ИП, который был продлен до 9 марта 2024 года. Согласно новой норме, снятие валюты позволялось лишь в особых случаях и в небольшом количестве.
А в июле 2022 года были приняты изменения в закон о банках, которые дали им право вводить комиссию за хранение средств юрлиц в иностранной валюте, в том числе по договорам, заключенным до этих поправок (валютный счет «Большевички» был открыт в 2008 году). Сбербанк в июле 2022 года ввел комиссию за хранение валюты в 0,2% от суммы, а в сентябре поднял ее до 0,5%. За июль—декабрь 2022 года со счета «Большевички» в качестве комиссии списали 7,6 млн рублей.
Компания подала иск о взыскании средств с процентами, считая их неосновательным обогащением банка. В суде «Большевичка» поясняла, что с 6 июня 2022 года операции по этому счету не производились, возможности рассчитаться этими деньгами или перевести их в другие банки не было.
Арбитражные суды признали комиссию законной, отметив, что банк сообщил на сайте об изменении тарифов и уведомил истца 15 июня 2022 года «через каналы дистанционного банковского обслуживания».
«Большевичка» обратилась в ВС, считая незаконным ограничение ее возможности распорядиться своими деньгами. В жалобе отмечается, что «в обычных условиях при несогласии с введенными банком тарифами клиент вправе расторгнуть договор банковского счета и забрать денежные средства», но в данном случае повышенная комиссия установлена «уже после того, как истец лишился возможности перевести валюту на другой счет или потребовать ее выдачи при расторжении договора».
Заседание ВС назначено на 10 апреля. «По сути, ВС предстоит решить, кто понесет убытки от введения санкционных и контрсанкционных ограничений: банк либо его клиент», — отметил старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Денис Данилов.