В России спрогнозировали рост производства одного вида мебели

Выпуск детской мебели из дерева по итогам 2023 года достиг рекордных значений, превысив 1 млн изделий. С 2017 года производство этой категории мебели стабильно росло на порядка 27% ежегодно. Так, за шесть лет выпуск вырос в 3,7 раза.