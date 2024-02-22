В приложении Райффайзенбанка произошел сбой

Проблемы в работе Райффайзенбанка продолжаются второй день подряд. 21 февраля там сообщили о сбоях при оплате мобильной связи и услуг через приложение. Причиной стал отзыв лицензии у КИВИ Банка, который проводил оплаты услуг ряда компаний. В Райффазенбанке советовали клиентам производить оплату с помощью личного кабинета на сайтах и приложений поставщиков услуг.