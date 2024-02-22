Турецкие компании требуют ввести послабления в расчетах с РФ

Проблемы с переводом средств от покупателей из России, длящиеся с января, приводят к тому, что турецкие экспортеры не могут закрыть экспортные счета. Компании вынуждены искать обходные пути получения оплаты, в том числе через третьи страны и грузовые перевозки. Об этом пишет турецкое издание Ekomomim.