Старт торгов акциями «Кристалла», индекс Мосбиржи, «Транснефть»: дайджест

Начало торгов акциями Калужского ЛВЗ «Кристалл».
22 февраля в 16:00 мск на Мосбирже стартуют торги акциями Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл». Тикер KLVZ.
Компания провела IPO на уровне ₽9,5 за акцию — по верхней границе предварительно установленного диапазона ₽8−9,5 за бумагу. По итогам размещения «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд. Всего было размещено 121 052 700 акций. Количество акций в свободном обращении (free-float) — 13,14% от акционерного капитала.
Сбор заявок на IPO компании завершился 21 февраля. Однако ранее «Кристалл» перенес крайний срок приема заявок на IPO с 22 на 21 февраля. Причина корректировки сроков была связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок, сообщала компания. Соответственно изменилась и дата начала торгов — первоначально предполагалось, что они начнутся 26 февраля.
В то же время эксперты отмечают, что размеры переподписки были не такими значительными, как у Совкомбанка, «Диасофта» и «Группы Астра», где она оценивалась в 10−30 раз. По данным газеты «Коммерсантъ», спрос предъявляли в основном розничные инвесторы.
Аналитики объясняют отсутствие интереса институциональных инвесторов низкой общей капитализацией компании и «отсутствием должного премаркетинга», то есть встреч с топ-менеджерами компании и аналитиками. Высокому спросу со стороны розничных инвесторов мог способствовать «понятный бизнес компании», отмечают эксперты, опрошенные изданием.
Руководитель управления аналитических исследований «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров считает, что на открытии торгов компания может воспользоваться опционом на поддержание цены — в объеме 15% от IPO.
Индекс Мосбиржи
За последние четыре торговые сессии индекс Мосбиржи потерял в общей сложности 3,86%, впервые с 31 января опустившись ниже отметки 3200 пунктов. При этом только по итогам среды снижение составило 2,12%, до 3139,5 пункта.
Коррекция фактически стартовала в пятницу после заседания ЦБ — негативом послужило повышение прогноза по ключевой ставке на 2024 года, отметила эксперт «БКС Мир Инвестиций» Людмила Рокотянская. Российский регулятор повысил ожидаемый средний уровень ставки на 2024 год с 12,5−14,5% до 13,5−15,5%.
На этой неделе масла в огонь подлили новости о новых санкциях. С учетом того, что их состав будет раскрыт во время длинных выходных, участники торгов могут воздерживаться от покупок, предпочитая фиксировать имеющиеся позиции, предупредила аналитик БКС.
В то же время распродажи на российском рынке акций в последние сессии не сопровождается масштабным падением курса рубля. «То есть во многом снижение в акциях является результатом ухудшением сентимента из-за рисков, но традиционного бегства в валюту не наблюдается», — обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что в среду поводом для падения рынка стал резкий обвал депозитарных расписок платежного сервиса Qiwi в связи с отзывом Банком России лицензии у «Киви Банка», дочернего банка этой компании и опасениями инвесторов относительно влияния этого события на операционную деятельность самой Qiwi. Негатив от этого события усугубили геополитические новости, добавила эксперт.
Депозитарные расписки Qiwi под конец дня растеряли 31,77% своей стоимости. На минимуме дня снижение достигало почти 50%, до ₽240,5 за бумагу.
Аналитик ФГ «Финам» Полина Щукина отметила, что индекс Мосбиржи в результате четырехдневного снижения вышел за границы восходящего канала. «По значению осциллятора RSI индекс выглядит локально перепроданным, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3200 пунктов», — написала аналитик в обзоре.
«Изменчивость рынка высокая на фоне неопределенности, нужно время на адаптацию — скорее всего, после выходных рынок переоценит введенные
Акции «Транснефти»
Бумаги «Транснефти» подешевели на 5,09% в первый день торгов после сплита 1:100, закрывшись на уровне ₽1583 за акцию. На минимуме дня акции торговались на уровне ₽1518 за бумагу, но во сторой половине дня значительная часть падение была выкуплена.
«Дробление акций делает их более доступными для частных инвесторов. Это в среднесрочной перспективе может привести к притоку покупателей. Правда, и навес из продавцов тоже может оказаться большим — идея купить бумаги “Транснефти” под сплит была достаточно популярной на рынке», — рассказала эксперт «БКС Мир Инвестиций» Людмила Рокотянская.
Привилегированные акции «Транснефти» с начала года подорожали на 15% в ожидании сплита и подошли к этому событию на максимумах за 2,5 года.
«По сути, вчера была фиксация после корпоративного события. После грандиозного ралли такая динамика не вызывает удивления. Долгосрочный таргет ₽2000, или +25% от текущих, но пока надо снизить техническую перегретость. Очевидная поддержка и интересный уровень для покупки на перспективу — ₽1500», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 21 февраля.
Delta Air Lines: дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 18 марта. Доходность — 0,25%.
Корпоративная отчетность
До открытия рынка в США.
Moderna: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$1,02, выручка — $2,52 млрд.
Wayfair: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,15, выручка — $3,12 млрд.
Newmont: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,46, выручка — $3,32 млрд.
Nikola: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,13, выручка — $13,15 млн.
После закрытия рынка в США.
Booking: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $29,66, выручка — $4,71 млрд.
Block: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,59, выручка — $5,68 млрд.
APA Corporation: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,33, выручка — $2,08 млрд.
Marathon Oil: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,63, выручка — $1,66 млрд.
Vir Biotechnology: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$1,08, выручка — $11,96 млн.
Другие важные события
Polymetal: бумаги компании с 22 февраля будут переведены из котировального списка первого уровня в список третьего уровня Мосбиржи.
QIWI: 22 февраля Мосбржа введет запрет на короткие продажи бумаг компании.
Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, февраль — 11:30 мск.
Германия: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 11:30 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, февраль — 12:00 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 12:00 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен, январь — 13:00 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — 17:45 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, февраль — 17:45 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности Markit, февраль — 12:00 мск.
США: продажи домов на вторичном рынке, январь — 21:00 мск.
США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 139,5 (-2,12%).
Индекс РТС: 1 068,09 (-2,33%).
S&P 500: 4981,8 (+0,13%).
Dow Jones Industrial Average: 38 612,24 (+0,13%).
NASDAQ Composite: 15 580,87 (-0,32%).