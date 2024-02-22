Старт торгов акциями «Кристалла», индекс Мосбиржи, «Транснефть»: дайджест

В то же время эксперты отмечают, что размеры переподписки были не такими значительными, как у Совкомбанка, «Диасофта» и «Группы Астра», где она оценивалась в 10−30 раз. По данным газеты «Коммерсантъ», спрос предъявляли в основном розничные инвесторы.