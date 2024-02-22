«Сбер» приступил к созданию антропоморфных роботов

В вакансии на hh.ru упоминается, что основой ИИ станет большая мультимодальная нейронная сеть. Ей будут подчиняться фундаментальные модели навигации, манипуляции и планирования движений. ИИ будет способен обучаться новому самостоятельно или с минимальным числом демонстраций. Сообщается, что обучение роботов является частью проекта по созданию собственного антропоморфного робота от «Сбера». Кроме указанной вакансии у банка есть еще несколько, связанных с поиском специалистов в области промышленного дизайна, инженеров и др.