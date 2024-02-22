«Сбер» приступил к созданию антропоморфных роботов

Центр робототехники Сбербанка начал поиск специалистов по созданию искусственного интеллекта (ИИ) для человекоподобных роботов, сообщает РБК со ссылкой на данные hh.ru. ИИ будет управлять «физическими воплощениями», например манипуляторами, мобильными колесными роботами, роботами-собаками
В вакансии на hh.ru упоминается, что основой ИИ станет большая мультимодальная нейронная сеть. Ей будут подчиняться фундаментальные модели навигации, манипуляции и планирования движений. ИИ будет способен обучаться новому самостоятельно или с минимальным числом демонстраций. Сообщается, что обучение роботов является частью проекта по созданию собственного антропоморфного робота от «Сбера». Кроме указанной вакансии у банка есть еще несколько, связанных с поиском специалистов в области промышленного дизайна, инженеров и др.
В декабре 2023 года старший вице-президент Андрей Белевцев, отвечающий за технологии, объявил о начале самой масштабной IT-трансформации Сбербанка и не менее масштабных инвестициях в 450 млрд рублей. По его словам, изменения будут нацелены на повышение скорости обработки данных, чтобы многочисленные помощники работали быстро и эффективно.
«Мы хотим стать одной из первых человекоцентричных компаний. Теми, кто поможет человеку раскрыть свой потенциал и выжить в сегодняшнем мире избытка технологий и информации. Именно искусственный интеллект может стать персональным помощником каждого человека — помощником в анализе и обработке огромного объема информации, в целеполагании, правильной приоритизации и организации жизни, помощником, который позволит расширить возможности человека и освободить его от рутины,» — говорил глава «Сбера» Герман Греф.
Сейчас у «Сбера» уже есть хоть и не антропоморфные, но занимательные роботы: например, роботизированная система для автоматизации работы склада, робот-дезинфектор, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин.
Главным фактором востребованности человекоподобных роботов — они смогут выполнять задачи на любом производстве и сфере услуг: стоять на конвейерной линии, закрывать транспортировочные задачи, заниматься сборкой и разборкой, контролем качества, аргументировал руководитель Лаборатории инноваций «Норбит» (входит в группу «Ланит») Дмитрий Демидов.