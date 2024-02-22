Россиянам рассказали, как семьи могут сэкономить на оплате ЖКУ

«Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%. Семьям, в которых есть взрослый человек с инвалидностью или ребенок-инвалид, положена компенсация не ниже 50% на оплату коммунальных услуг: водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом», — сообщил Андрей Голощапов.