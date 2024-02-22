Райффайзенбанк заплатил в России €47 млн windfall tax

Райффайзенбанк (дочерняя компания австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI) в 2023 году заплатил 47 млн евро «налога на сверхприбыль» (windfall tax) в России, следует из отчетности RBI. Налог на прибыль российской кредитной организации составил 464 млн евро и оказался на 95 млн евро ниже, чем годом ранее, что объясняется резким падением прибыли на 811 млн евро и, как следствие, снижением налогооблагаемой базы.
Windfall tax или налог на сверхприбыль — один из финансовых рычагов, с помощью которых Минфин пытался поддержать госбюджет. Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021−2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018−2019 годы.
В отчетности за первое полугодие 2023 года группа RBI оценивала, что windfall tax в России может составить до 100 млн евро (при налоговой ставке 10%) или 50 млн евро (если ставка будет 5%).
Налог должен был быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.
Райффайзенбанк в 2023 году сократил чистую прибыль на 35% по сравнению 2022 годом, до 1,3 млрд евро. RBI в отчетности сообщил, что дальше планирует сокращать свое присутствие в России. В частности, банк сокращает существующий портфель кредитов в валюте, а также объем депозитов, ограничивает торговое и экспортное финансирование. Доля рынка австрийской группы на платежном рынке в России уже «снизилась более чем на 50% по сравнению с пиковым уровнем» 2022 года, говорится в презентации группы.