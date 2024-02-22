Райффайзенбанк заплатил в России €47 млн windfall tax

Райффайзенбанк в 2023 году сократил чистую прибыль на 35% по сравнению 2022 годом, до 1,3 млрд евро. RBI в отчетности сообщил, что дальше планирует сокращать свое присутствие в России. В частности, банк сокращает существующий портфель кредитов в валюте, а также объем депозитов, ограничивает торговое и экспортное финансирование. Доля рынка австрийской группы на платежном рынке в России уже «снизилась более чем на 50% по сравнению с пиковым уровнем» 2022 года, говорится в презентации группы.