Райффайзенбанк увеличил расходы на персонал в 2023 году на 48 млн евро

Расходы на персонал австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) возросли в 2023 году на 199 млн евро, до 2,21 млрд евро, следует из ее отчетности, в том числе в головном офисе на 57 млн евро и в России на 48 млн евро (до 581 млн).
Общая численность персонала в группе по итогам года составила 44 439 человек. Основной прирост обеспечили также Россия (+522 человека) и головной офис (+195 человек). Количество сотрудников группы в России на конец года составило около 10 тысяч человек.
Рост расходов в головном офисе был обусловлен, главным образом, корректировкой заработной платы в соответствии с коллективными договорами и увеличением численности персонала. В России увеличение произошло за счет роста расходов на заработную плату и социальное обеспечение, резервов на единовременные выплаты и увеличение численности персонала, в частности, в сфере информационных технологий, говорится в отчете.
Расходы на персонал также увеличились в Венгрии (на 23 млн евро), Словакии (на 20 млн евро) и Румынии (на 15 млн евро).