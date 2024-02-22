Райффайзенбанк увеличил расходы на персонал в 2023 году на 48 млн евро

Расходы на персонал австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) возросли в 2023 году на 199 млн евро, до 2,21 млрд евро, следует из ее отчетности, в том числе в головном офисе на 57 млн евро и в России на 48 млн евро (до 581 млн).