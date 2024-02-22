Polymetal заявил об отсутствии планов по делистингу с Мосбиржи

Золотодобывающая компания Polymetal заявила, что не намерена инициировать делистинг с Московской биржи, следует из сообщения на ее сайте.
С 22 февраля акции Polymetal переведены из первого уровня листинга в третий. Такое решение Мосбиржа приняла после того, как компания объявила о продаже российского бизнеса — АО «Полиметалл» — структуре многопрофильной группы «Мангазея» Сергея Янчукова. Опрошенные Forbes эксперты отмечали, что после этой сделки увеличится вероятность делистинга акций Polymetal с Мосбиржи. Аналитики «Солида» указывали, что это было бы закономерно, учитывая, что выплата дивидендов по российским бумагам будет невозможна, осуществление акционерных прав тоже.
«Несмотря на снижение уровня листинга, Polymetal продолжит следовать высоким стандартам корпоративного управления и раскрытия информации, которые предусмотрены требованиями к первому уровню листинга на [Мосбирже]. Компания подтверждает, что не намерена инициировать делистинг с Московской биржи», — говорится в сообщении Polymetal. Компания также подчеркнула, что изменение уровня листинга не повлияет на объявленный ей обмен акций.
Акции Polymetal на Мосбирже в начале торгов дорожали на 15,25% на максимуме. Позже рост замедлился, бумаги на 10:43 мск торговались по 359,7 рубля (+2,19%).
АО «Полиметалл» в мае 2023 года попало под санкции США, при этом группа Polymetal в целом — нет. Летом того же года золотодобытчик перерегистрировался с острова Джерси в Казахстан. Объявляя о сделке по продаже российского бизнеса, группа заявила, что текущая структура подвергает Polymetal неприемлемому уровню риска, что препятствует справедливой оценке активов в Казахстане рынком, снижает ликвидность и создает регуляторные препятствия для акционеров. Вопрос о продаже АО «Полиметалл» акционеры рассмотрят 7 марта.
Polymetal проводит обмен акций в Национальном расчетном депозитарии, которые заблокированы из-за санкций ЕС, на бумаги, выпущенные на Международной бирже Астаны. Держатели акций, которые примут участие в обмене, смогут восстановить свои акционерные права, в том числе возможность получать дивиденды, сообщала компания. Срок перевода обмениваемых акций на счет Polymetal истечет 30 сентября, окончательно завершить процедуру компания рассчитывает к концу октября. Участвовать в обмене могут акционеры, которые не связаны с государствами, считающимися российскими властями «недружественными», и на которых не распространяются санкции.