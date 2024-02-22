Polymetal заявил об отсутствии планов по делистингу с Мосбиржи

С 22 февраля акции Polymetal переведены из первого уровня листинга в третий. Такое решение Мосбиржа приняла после того, как компания объявила о продаже российского бизнеса — АО «Полиметалл» — структуре многопрофильной группы «Мангазея» Сергея Янчукова. Опрошенные Forbes эксперты отмечали, что после этой сделки увеличится вероятность делистинга акций Polymetal с Мосбиржи. Аналитики «Солида» указывали, что это было бы закономерно, учитывая, что выплата дивидендов по российским бумагам будет невозможна, осуществление акционерных прав тоже.