Парламент Испании призвал правительство сократить рабочую неделю

Ранее партии, вошедшие в состав коалиционного правительства Испании, договорились сократить рабочую неделю до 38,5 часа в 2024 году и до 37,5 часа в 2025-м. При этом предполагается, что зарплаты сотрудников останутся на прежнем уровне. Кроме того, будет проведен анализ результатов такой инициативы для возможности дальнейшего сокращения рабочего времени.