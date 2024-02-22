Обзор российского рынка на 22 февраля

Новости, ожидания и торговые идеи. Банк России отозвал лицензию у Киви Банка. Это решение спровоцировало распродажу в акциях кипрской структуры QIWI (QIWI 327,5 ₽, −31,77%), которые торгуются на Московской бирже. В этом году 30 января пресс-служба QIWI сообщала, что компания «завершила сложную процедуру продажи российских активов (включая Киви Банк)», поэтому теоретически события вокруг Киви Банка не должны влиять на котировки зарубежной структуры. Однако нельзя исключать, что эти новости могут быть рассмотрены как форс-мажорные обстоятельства и привести к пересмотру условий сделки. Инвесторы опасаются, что текущее падение котировок может привести к снижению цены обратного выкупа, который кипрская структура планировала провести после закрытия сделки по продаже российских активов по средней цене бумаг за последние 12 месяцев.