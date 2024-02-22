Обзор российского рынка на 22 февраля

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду упал на 2,12%, до 3140 п., индекс РТС просел на 2,33%, до 1068 п., на фоне ослабления рубля к доллару США до 92,5500 ₽ и к евро до 99,9925 ₽
Падение на российском фондовом рынке усилилось из-за опасений перед очередными антироссийскими санкциями. Наибольшие опасения вызывают потенциальные санкции против НКЦ, что может привести к приостановке торгов «недружественными» валютами на Московской бирже и внебиржевому формированию валютных курсов.
Китай в феврале нарастил импорт российской нефти марки Sokol в среднем до 168 тыс. б/с, что в три раза превышает январские показатели и намного опережает средний показатель 53 тыс. б/с за 2023 год, сообщает Kpler. Вместе с тем поставки нефти в Индию в текущем месяце составили около 119 тыс. б/с после приостановки в январе и декабре, что тем не менее остается ниже среднего показателя прошлого года (140 тыс. б/с).
Новости, ожидания и торговые идеи. Банк России отозвал лицензию у Киви Банка. Это решение спровоцировало распродажу в акциях кипрской структуры QIWI (QIWI 327,5 ₽, −31,77%), которые торгуются на Московской бирже. В этом году 30 января пресс-служба QIWI сообщала, что компания «завершила сложную процедуру продажи российских активов (включая Киви Банк)», поэтому теоретически события вокруг Киви Банка не должны влиять на котировки зарубежной структуры. Однако нельзя исключать, что эти новости могут быть рассмотрены как форс-мажорные обстоятельства и привести к пересмотру условий сделки. Инвесторы опасаются, что текущее падение котировок может привести к снижению цены обратного выкупа, который кипрская структура планировала провести после закрытия сделки по продаже российских активов по средней цене бумаг за последние 12 месяцев.
На Московской бирже возобновились торги привилегированными акциями Транснефти (TRNFP 1583,5 ₽, −5,09%) после приостановки из-за сплита. Котировки акций снизились на фоне общей негативной рыночной динамики. Мы ожидаем, что в дальнейшем акции могут показать роста за счет увеличения спроса со стороны розничных инвесторов, поскольку бумаги стали доступнее.
Группа «Кристалл» в ходе IPO привлекла около 1,15 млрд руб., разместив 121,1 млн акций по 9,5 ₽ за бумагу, что соответствует верхней границе объявленного ранее ценового диапазона. Торги акциями компании на Московской бирже начнутся сегодня под тикером «KLVZ».
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