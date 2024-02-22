Названы главные поставщики игристого вина в Россию

Повышение ставок таможенных пошлин на зарубежные вина стало ответом российских властей на санкции Запада. С 1 августа 2023-го они выросли с 12,5 до 20 процентов. В октябре действие повышенных пошлин на вина из недружественных стран решили продлить и на 2024 год по просьбе отечественных виноделов. В ноябре Госдума также утвердила трехкратное увеличение акцизов на вино. С мая 2024 года они составят 108 рублей (против 34 рублей годом ранее), с 2025-го — 112 рублей и 116 — с 2026-го.