МВФ сообщил о сокращении объема перевозок по Суэцкому каналу на 55% из-за атак хуситов

Ее попросили прокомментировать последствия нападений хуситов на суда в Красном море. «Мы следим за объемами перевозок в Суэцком канале. Они сократились на 55%. За первые семь дней, закончившихся 13 февраля, они сократились на 55%. Объемы перевозок через Суэцкий канал сократились на 55% в годовом исчислении по состоянию на 13 февраля. В то время как объемы перевозок через мыс Доброй Надежды выросли почти на 75%», — подчеркнула Козак.