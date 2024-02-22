Курс доллара превысил 93 рубля

к 12:45 мск американская валюта незначительно замедлила рост и составила 93,03 ₽/$. Евро в то же время поднялся на 0,67%, до 100,66 ₽/€.
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16 февраля Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Также глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что не видит необходимости продлевать обязательную продажу валютной выручки экспортерами. По ее словам, для стабилизации обменного курса существуют более эффективные меры, включая повышение ключевой ставки.
Петр Бузлаев.