Эксперты РЭЦ описали главные тренды в мировой торговле

В 1990 году мировым лидером по экспорту была Германия (с долей объединенной Германии — более 12% глобального экспорта товаров), а у Китая было тогда менее 2%. По итогам 2022 года доля Китая в мировом экспорте составляет 14,4% (первое место) против 6,7% у Германии (третье место после США), следует из данных UNCTAD. В 2022 году Китай обошел Германию по объемам экспорта автомобилей в штуках, а по итогам 2023 года Китай обогнал и Японию по экспорту автомобилей, выйдя на первое место в мире, согласно данным отраслевых ассоциаций двух стран (таможенные данные свидетельствуют, что Япония удержала первое место в 2023 году).